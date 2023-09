Tout comprendre à l'investissement en nue-propriété

information fournie par Boursorama • 19/09/2023 à 18:24

Ce n'est pas forcément l'investissement immobilier le plus connu par les épargnants et pourtant, l'investissement en nue-popriété offre de nombreux avantages, que ce soit pour l'acheteur ou le vendeur.

Amaury de Calonne, cofondateur et président de la société Monetivia fait our faire le point complet le sujet et présente tout ce qu'il faut savoir en trois minutes chrono. Dans un second épisode de 3 Minutes Eco, il fera le point sur le contrat Monetivia.

Video sponsorisée.