Stabilisation des marchés : un environnement incertain propice à la plus grande prudence

information fournie par Amundi • 08/06/2022 à 14:10

Point marchés et perspectives d'investissement à fin mai. Malgré la stabilisation de la plupart des marchés d'actions au mois de mai, l'environnement actuel incertain appelle toujours à la plus grande prudence, entre la décélération des perspectives de croissance, la persistance des tendances inflationnistes et l'émergence de divergences dans le contexte économique au niveau mondial et au sein de la zone euro. L'analyse de Didier Borowski, Responsable Global Views.