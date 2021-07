Sebastião Salgado et Jean-Michel Jarre défendent l'Amazonie à la Philharmonie

France 24 • 01/07/2021 à 14:56

Le photographe franco-brésilien et le compositeur français unissent leurs arts et leurs forces pour défendre la forêt amazonienne. Avec l'exposition "Salgado Amazônia" à la Philharmonie de Paris, Sebastião Salgado et Jean-Michel Jarre créent un alliage des sens, en sollicitant la vue et l'ouïe pour nous plonger dans la forêt. En tout, 400 photos présentent une Amazonie préservée et dressent le portrait de ses habitants, les peuples autochtones du Brésil.