[Replay] Webin'Air : L’investissement Socialement Responsable

Vous souhaitez donner du sens à votre investissement et orienter votre épargne vers des supports ayant un impact environnemental ou sociétal positif ? Dans ce webinaire, nous vous donnons toutes les clés de compréhension de l'investissement responsable. Laurent Grassin accompagné de Julien De Freitas chef de produit Placement Boursorama Banque, de Taieb Alexandre gérant allocataire chez Sycomore Asset Management et de Anne-Claire Imperiale responsable ESG et engagement chez Sycomore Asset Management répondent à toutes vos interrogations. Découvrez également les spécificités et avantages des mandats Sycomore Asset Management proposés par Boursorama Banque.