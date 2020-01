Réforme des retraites : Le cortège parisien "revigoré" après les déclarations du conseil d'Etat

France 24 • 29/01/2020 à 15:27

Aujourd'hui se déroule la 8e journée de mobilisation interprofessionnelle contre la réforme des retraites. Le cortège parisien, parti de place d'Italie plus tôt cet après-midi, se dit "revigoré" par les dernières prises de position du Conseil d'Etat. Ce dernier, très mitigé sur la réforme des retraites lui trouve trop de zones d'ombre et de contresens, comme le fait qu'elle comportera 5 régimes et qu'elle ne sera donc pas vraiment universelle.