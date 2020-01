Rapport annuel d'Oxfam : 2153 milliardaires disposent de plus d'argent que 60% de l'humanité

France 24 • 20/01/2020 à 12:34

Comme chaque année, la veille du forum économique mondial de Davos en Suisse, l'ONG Oxfam publie son rapport sur les inégalités dans le monde. Cette année les chiffres sont alarmants et témoignent d'un fossé toujours plus grandissant entre les ultra-riches et les pauvres. En France, les 10% les plus riches contreraient la moitié des richesses du pays.