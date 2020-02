Raphia, pagne et recyclage... Le Fimo228 casse les codes africains

France 24 • 07/02/2020 à 13:33

Face à l'océan, mais protégés des embruns, 2 000 personnes ont fêté la septième édition du Fimo228, le Festival international de la mode à Lomé, au Togo. Jacques Logoh, son fondateur, également styliste et patron d'une agence de mannequins, a sélectionné 32 designers pour promouvoir la mode africaine. Détournements de matières, mélange de cultures et de morphologies, le festival a atteint son but : respecter les traditions, sans hésiter à en casser les codes.