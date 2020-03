Progression rapide la pandémie Covid-19 aux États-Unis : Plus de 1000 morts, inquiétude à la Nouvelle-Orléans

France 24 • 26/03/2020 à 10:53

Les sénateurs américains ont adopté mercredi soir un plan de relance de 2 000 milliards de dollars pour les ménages et les entreprises américaines confrontés aux conséquences économiques la crise du Covid-19 qui a déjà fait plus de 1 000 morts dans le pays. Après cinq jours de négociations et un compromis entre démocrates et républicains, le Sénat américain a adopté dans la soirée de mercredi 25 mars un plan de soutien à l'économie américaine de 2 000 milliards de dollars (soit 1 835 milliards d'euros) destiné à faire face à la pandémie de coronavirus.