Bombardements israéliens meurtriers à Gaza, nouvelles évacuations de Rafah

Des femmes pleurent après qu'un enfant a succombé à ses blessures infligées lors d'un bombardement de leur camp de déplacés, à l'hôpital des martyrs Al-Aqsa à Deir el-Balah, dans le centre de la bande de Gaza, le 11 mai 2024 ( AFP / - )

L'armée israélienne a mené samedi de nouveaux bombardements meurtriers dans la bande de Gaza notamment à Rafah et ordonné de nouvelles évacuations de cette ville du sud du territoire palestinien, menacée d'une offensive terrestre d'envergure.

Des journalistes de l'AFP, des médecins et des témoins ont fait état de frappes à travers le territoire palestinien assiégé et dévasté par plus de sept mois de guerre entre Israël et le Hamas, déclenchée par une attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien contre Israël le 7 octobre.

L'entrée des aides humanitaires à Gaza est quasiment bloquée selon l'ONU depuis que les troupes israéliennes ont pénétré lundi dans l'est de Rafah et pris le point de passage frontalier avec l'Egypte, verrouillant une porte d'entrée névralgique pour les convois transportant des aides vitales à une population menacée de famine.

Au moins 21 Palestiniens ont été tués dans des bombardements dans le centre de la bande de Gaza et transportés à l'hôpital des Martyrs d'Al-Aqsa à Deir al-Balah, ce qui porte à 34.971 le bilan des morts, en majorité des civils, dans le territoire palestinien depuis le début de la guerre, selon le ministère de la Santé du Hamas.

Des Palestiniens quittent Rafah avec quelques affaires en direction de Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, le 11 mai 2024 ( AFP / - )

Des corps recouverts d'une toile blanche gisent sur le sol dans une cour de l'hôpital. Un homme se penche sur un sac mortuaire, serrant une main couverte de poussière. Les pieds d'un cadavre dépassent d'une couverture.

- "Où devrions-nous aller?" -

Des manifestants appellent à la libération des otages retenus à Gaza, lors d'un rassemblement devant le siège du ministère de la Défense à Tel-Aviv, le 11 mai 2024 ( AFP / JACK GUEZ )

A Rafah, où s'entassent selon l'ONU quelque 1,4 million de Palestiniens pour la plupart déplacés par les bombardements israéliens et les combats, d'intenses frappes aériennes ont visé un secteur proche du point de passage, selon des témoins.

Des bombardements ont également touché le nord de la bande de Gaza, un territoire pauvre d'environ 40 kilomètres de long et 10 de large où vivent quelque 2,4 millions d'habitants.

L'armée a fait état "de dizaines de terroristes tués dans l'est de Rafah".

Défiant les mises en garde internationales contre une offensive majeure à Rafah, les troupes israéliennes mène depuis mardi des incursions dans l'est de la ville, après plusieurs ordres d'évacuation lancés par l'armée aux habitants de la zone.

Environ 300.000 Palestiniens ont quitté les quartiers est depuis le premier ordre d'évacuation le 6 mai, selon l'armée.

Un ordre similaire samedi indique que les zones désignées dans l'est de Rafah ont été "le théâtre d'activités terroristes du Hamas".

Des journalistes palestiniens ont été ensuite vus démonter leurs tentes et ranger leur matériel, s'apprêtant à quitter le secteur.

Des Palestiniens inspectent les décombres d'un immeuble résidentiel détruit lors d'une frappe israélienne à Al-Zawayda, dans le centre de la bande de Gaza, le 11 mai 2024 ( AFP / - )

"Nous sommes perdus. Que devons-nous faire? Où devrions-nous aller?", déplore Wissam Yassin, une journaliste.

Farid Abou Eida, qui avait fui la ville de Gaza pour Rafah, est contraint de trouver un nouveau refuge. "La situation devient de plus en plus dangereuse et les bombardements se rapprochent. Nous ne savons pas où aller. Il n'y a plus d'endroit sûr."

- Décès d'un otage selon le Hamas -

Dans le nord de la bande de Gaza, l'armée a émis des ordres d'évacuation de Jabaliya et Beit Lahia, et fait état d'une "opération d'envergure" dans le quartier de Zeitoun dans la ville de Gaza. Selon elle, le Hamas "essaye de se reconstruire" dans plusieurs zones.

Des garçons palestiniens blessés attendent avec leurs familles d'identifier les corps de leurs proches tués dans les raids israéliens, à l'hôpital des martyrs d'Al-Aqsa à Deir al-Balah, dans le centre de la bande de Gaza, le 11 mai 2024 ( AFP / - )

Les ordres d'évacuation ont été qualifiées d'"inacceptables" par le président du Conseil européen Charles Michel, qui a appelé Israël à ne pas mener une "opération terrestre à Rafah".

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a mis en garde contre une "catastrophe humanitaire colossale" en cas d'assaut à Rafah, ville considérée par Israël comme le dernier bastion du Hamas dans le territoire palestinien.

Le président américain, Joe Biden, a menacé lui de cesser certaines livraisons d'armes à Israël, dont les Etats-Unis sont le plus proche allié, en cas d'offensive majeure.

Une photo fournie par l'armée israélienne le 11 mai 2024 montre des soldats israéliens opérant dans la bande de Gaza ( Israeli Army / - )

Alors que les efforts de médiation en vue d'une trêve et de la libération d'otages semblent s'enliser, la branche armée du Hamas a annoncé sur Telegram le décès samedi d'un otage israélien, retenu à Gaza depuis l'attaque du 7 octobre, et dont elle avait diffusé quelques heures auparavant des images de lui vivant.

Elle a imputé sa mort à des "blessures subies après que des avions de combat sionistes (israéliens) ont pris pour cible le lieu où il était détenu il y a plus d'un mois".

Un camp de tentes abritant des Palestiniens déplacés à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, près de la barrière frontalière avec l'Egypte, le 11 mai 2024 ( AFP / - )

Sollicitée, l'armée n'a pas souhaité commenter l'information dans l'immédiat.

En soirée, des milliers de personnes ont manifesté à Tel-Aviv pour réclamer le retour des otages. "Ramenez les maintenant!", lit-on sur une pancarte brandie par un manifestant.

- Tensions à l'Eurovision -

Le 7 octobre, des commandos du Hamas infiltrés depuis Gaza ont mené une attaque contre Israël, faisant plus de 1.170 morts, majoritairement des civils, selon un bilan de l'AFP établi à partir de données officielles israéliennes. Plus de 250 personnes ont été enlevées et 128 restent captives à Gaza, dont 36 seraient mortes, selon l'armée.

En riposte, Israël a promis d'anéantir le Hamas, qui a pris le pouvoir à Gaza en 2007 et est considéré comme une organisation terroriste par les Etats-Unis et l'Union européenne.

Malgré la réouverture mercredi du passage de Kerem Shalom, voisin de Rafah, fermé par Israël pendant trois jours après des tirs de roquettes du Hamas, l'acheminement de l'aide reste "extrêmement difficile", selon le bureau des Affaires humanitaires de l'ONU (Ocha).

Samedi, de nouvelles roquettes ont été tirées de Rafah vers le passage d'aides de Kerem Shalom près de Rafah, selon l'armée.

Des manifestants pro-palestiniens opposés à la participation d'Israël à la 68e édition du Concours Eurovision de la chanson manifestent à Malmö, en Suède, le 11 mai 2024 ( AFP / Tobias SCHWARZ )

A des milliers de kilomètres de là, la guerre à Gaza qui agite plusieurs universités dans le monde, s'est invitée aussi à l'Eurovision de la chanson qui se tient à Malmö en Suède, sur fond de protestation contre la participation israélienne au concours.