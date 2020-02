Procès Teodorin Obiang : Le vice-président équatoguinéen reconnu coupable et condamné

France 24 • 10/02/2020 à 14:43

Teodorin Obiang, fils du président équatoguinéen et vice-président du pays est accusé de "biens mal acquis", et plus précisément de s'être bâti un immense patrimoine en France sur source de détournements de fonds en Guinée équatoriale. Le procès, ouvert en France le 9 décembre dernier, s'achève aujourd'hui avec la condamnation de l'accusé qui n'était pas présent lors de son jugement.