Procès de Diddy: sa famille arrive au tribunal en amont des délibérations

La famille et les avocats de Sean "Diddy" Combs arrivent au tribunal fédéral de Manhattan alors que le jury doit commencer à délibérer dans le procès du magnat du hip-hop. P. Diddy est accusé d'avoir forcé des femmes - dont sa petite amie de 2007 à 2018, la chanteuse Cassie, et une ex plus récente ayant témoigné sous le pseudonyme de "Jane" - à se livrer à des marathons sexuels avec des hommes prostitués pendant qu'il se masturbait ou filmait. Il a plaidé non coupable et choisi de ne pas témoigner, une stratégie courante de la défense aux Etats-Unis. Ses avocats n'ont pas à prouver l'innocence de leur client, mais plutôt à semer un doute raisonnable chez les membres du jury quant aux accusations des procureurs. IMAGES