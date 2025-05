Présidence LR: Retailleau veut reconstruire une "machine de guerre électorale"

information fournie par AFP Video • 17/05/2025 à 10:21

"Il faut qu'on reconstruise ensemble une machine de guerre. Une machine de guerre électorale", assure Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur et candidat à la présidence du parti Les Républicains (LR), lors de son dernier meeting à Nîmes (Gard). Le congrès LR des 17 et 18 mai verra s'affronter Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez, président du groupe Droite républicaine à l'Assemblée nationale, afin d'élire le successeur d'Éric Ciotti, qui avait quitté son poste en juin 2024 pour rallier le Rassemblement national (RN) de Marine Le Pen. SONORE