Premier League : un sprint qui fait pschitt pour Arsenal, rattrapé par Manchester ?

information fournie par France 24 • 26/04/2024 à 21:11

Manchester City a balayé jeudi Brighton (4-0) et revient à une longueur du leader Arsenal, avec un match en moins. Les Gunners affrontent, eux, Tottenham ce week-end : un derby londonien en guise de révélateur pour espérer finir champion ? L’entraîneur du FC Barcelone a fait volte-face et restera une saison de plus. Bonne idée ou un aveu d’échec ? En foot féminin, le PSG accueille l’Olympique lyonnais en demi-finale retour de Ligue des Champions. Un duel franco-français au sommet du football européen qui ne suscite que peu d’engouement auprès du public.