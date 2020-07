France 24 • 10/07/2020 à 16:03

On se filme, on se like... et on s'engage ! Tik Tok, c'est la plateforme qui fait exploser les compteurs. Avec près d'un milliard d'utilisateurs dans le monde, l'application politise la génération Z et s'attire les foudres de Washington. Entre soupçons d'espionnage de données et harcèlement d'adolescents, faut-il avoir peur du grand méchant Tik Tok ? Enquête.