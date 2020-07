Peter Szijjarto : "Aucun État ne devrait pouvoir dire aux autres qui peut utiliser l'argent européen"

France 24 • 24/07/2020 à 19:26

Après l'un des plus longs sommets européens de l'histoire, le ministre hongrois des Affaires étrangères, Péter Szijjártó, nous explique la position défendue par la Hongrie sur l'état de droit lors des négociations du plan de relance et revient sur l'opposition de son pays à l'idée d'une Europe fédérale. Il aborde aussi la question de la fermeture des frontières en ces temps d'épidémie dans les pays voisins et la position de la Hongrie sur l'immigration en Europe.