France 24 • 15/01/2021 à 14:06

Quand on parle d'efficacité énergétique, la France est clairement à la traîne sur ses voisins européens, en queue de peloton derrière l'Allemagne, la Suède, le Royaume-Uni ou les Pays-Bas. Près de 7 millions de Français vivent dans ces fameuses "passoires énergétiques", soit un logement sur six dont la performance est classée de F à G. Il y fait trop froid en hiver, trop chaud en été et surtout, cela alourdit considérablement l'empreinte carbone du pays.