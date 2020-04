Pandémie de Covid-19 en Europe : La mutualisation de la dette divise les Européens

France 24 • 09/04/2020 à 10:48

La France a mis en cause mercredi 8 avril les Pays-Bas dans l'échec d'une réunion des États membres de l'UE et la question de la mutualisation de la dette, et jugé "impensable" qu'un accord ne puisse pas être trouvé jeudi pour une réponse économique commune et "ambitieuse" à la crise du coronavirus.