Pandémie de coronavirus : Confinement, semaine #4

France 24 • 10/04/2020 à 15:46

Dans ce troisième numéro de notre émission consacrée à la crise du coronavirus, qui a bouleversé nos vies et notre quotidien, France 24 vous propose trois reportages sur la France qui vit à l'heure du confinement, depuis le mardi 17 mars. Nos reportages : - Pendant le confinement, maintenir le lien avec les victimes de violences conjugales, par Marie Schuster et Alison Sargent - Des réfugiés mobilisés auprès des agriculteurs, par Karim Yahiaoui et Achraf Abid - Les pêcheurs pris dans la tempête du coronavirus, par Julie Dungelhoeff - Les pompiers se mobilisent pour les hôpitaux et les Ehpad, par Karina Chabour