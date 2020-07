Ouverture du procès d'Al Hassan : le djihadiste présumé devant les juges de la CPI

France 24 • 14/07/2020 à 15:49

Le procès d'un jihadiste malien poursuivi pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, viols et esclavage sexuel commis dans le contexte de mariages forcés et destruction de mausolées à Tombouctou s'ouvre mardi devant la Cour pénale internationale (CPI).