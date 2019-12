"OTAN, le poison de la désunion"

France 24 • 03/12/2019 à 07:27

A la Une de la presse, ce mardi 3 décembre, le sommet de l'OTAN qui débute aujourd'hui, pour célébrer son 70ème anniversaire. Des célébrations qui interviennent sur fond de crise et de divisions. De nouveaux bombardements du régime syrien et de ses alliés russes sur le nord-ouest du pays. Et les Ballons d'or.