OM-OL : "En France, on a un grave problème de gestion des matches ou des compétitions à risque"

31/10/2023

Le caillassage du bus de l’Olympique Lyonnais, juste avant le match de la dixième journée de Ligue 1 opposant l’Olympique de Marseille à l’Olympique Lyonnais a suscité effroi et indignation, et pose des questions. Comment cela a-t-il été possible ? Quelles en sont les causes ? Comment éviter ces incidents ? Pour Nicolas Kssis-Martov, journaliste à So Foot, invité de France 24, "la violence qui s’exprime dans le football […] elle renvoie à ce qui se passe dans la société comme d’ailleurs, le racisme et la xénophobie." Explications.