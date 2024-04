information fournie par AFP Video • 11/04/2024 à 08:40

Six mois après une frappe de missile russe qui avait tué 59 personnes, le village de Groza, dans le nord-est de l'Ukraine, est toujours traumatisé. Et ce d'autant que plus que la cible avait été donnée à l'armée russe par deux anciens habitants du village aujourd'hui en fuite.