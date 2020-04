Mali : les masques en "or blanc" de la princesse Esther Kamatari pour lutter contre le Covid-19

France 24 • 27/04/2020 à 10:39

Membre de la famille royale burundaise, la princesse Esther Kamatari défilait pour les grandes maisons de Haute Couture telles Dior, Lanvin et Guerlain. Aujourd'hui, elle est engagée contre le coronavirus et a réorienté les actions de sa fondation environnementale vers la fabrication d'équipements de protection pour la population. Elle distribue notamment aux plus démunis des masques en coton, l'"or blanc" du Mali. La princesse Esther Kamatari est notre invitée depuis Bamako.