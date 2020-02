Loi sur la citoyenneté en Inde : les deux partis s'accordent sur l'absence de policiers dans les rues

France 24 • 26/02/2020 à 16:30

La loi sur la citoyenneté en Inde oppose depuis près de deux mois les communautés hindous et musulmanes. Ces dernières sont visées par cette nouvelle loi votée au Parlement, et manifestent leur désaccord dans les rue. Ces derniers jours, hindous et musulmans s'adonnent à de violents heurts qui en outre, ne sont réprimandés par aucune force de l'ordre.