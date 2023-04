Les perspectives économiques de BlackRock pour le 2e trimestre

information fournie par Boursorama • 25/04/2023 à 18:36

Indices proches du plus haut, incertitudes géopolitiques et tensions sur les banques : le premier trimestre a été riches en événement. Que nous réserve la suite ? Le reserrement monétaire va-t-il s'arrêter plus vite que prévu ? Quels indicateurs faut-il surveiller ?

Pour répondre à toutes ces questions, Henri Chabadel responsable des investissements chez BlackRock pour la France, était sur le plateau de l'actu Bourse pour faire le point sur la situation et livrer les scénarios possibles pour les mois à venir.

