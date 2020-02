France 24 • 06/02/2020 à 15:53

Le cliché du Français bougon nous colle à la peau. Mais année après année, études statistiques et sondages le confirment : les Français sont (très) pessimistes. Cela peut paraître incompréhensible pour certains étrangers, étant donné le niveau de vie élevé dans l'Hexagone et l'art de vivre à la française. Alors, comment expliquer cette négativité? Est-ce que ce pessimisme cacherait en fait un certain idéalisme?