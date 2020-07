France 24 • 14/07/2020 à 10:26

En Allemagne, le débat sur la nécessité d'une loi de vigilance des entreprises, comme elle existe en France, va être tranché. Les plus grandes sociétés pourraient devoir s'engager à s'assurer que les droits humains et environnementaux soient respectés tout au long de la chaîne de production et d'approvisionnement.