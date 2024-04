information fournie par France 24 • 08/04/2024 à 12:07

Environ 8% de l'immobilier en France est inoccupé. L'association Caracol a imaginé une solution à la crise du logement : des colocations temporaires et multiculturelles. L'objectif étant d'occuper des espaces vides, afin de les entretenir à moindre coût. Au total, cette association gère 40 lieux de vie partout dans l'Hexagone, dont les loyers varient entre 75 et 700 euros. Des espaces propices aux rencontres et aux échanges.