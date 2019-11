Les chantiers économiques de la nouvelle Commission européenne

France 24 • 27/11/2019 à 10:28

C'est le jour J pour la Commission européenne d'Ursula Von Der Leyen qui doit recevoir ce mercredi midi le feu vert des députés européens. Entre climat et social, en passant par le numérique et une politique industrielle ambitieuse, les objectifs ne manquent pas et ce, malgré un contexte de ralentissement économique mondial et de tensions commerciales.