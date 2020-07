France 24 • 10/07/2020 à 14:28

Au programme de ce numéro, on lève le rideau sur la programmation du Théâtre de la Colline, à Paris, qui a rouvert ses portes avec la création "Littoral". On revient aussi sur la carrière du maestro italien Ennio Morricone, qui s'est éteint à 91 ans, et on fait un détour au Rijksmuseum à Amsterdam, qui dévoile sa nouvelle exposition sur l'art baroque.