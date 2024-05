information fournie par AFP Video • 17/05/2024 à 17:52

Les dirigeants arabes ont appelé à un cessez-le-feu "immédiat" dans la bande de Gaza, dévasté par plus de sept mois de guerre entre Israël et le Hamas, et à la fin "du déplacement forcé" des Palestiniens, à l'issue d'un sommet à Bahreïn jeudi.