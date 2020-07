Le Louvre rouvre enfin ses portes !

France 24 • 06/07/2020 à 16:16

C'est le plus grand musée au monde. Chaque année, le Louvre accueille près de dix millions de visiteurs qui se pressent autour de ses chefs-d'œuvre, la Joconde ou la Vénus de Milo faisant figure de vedettes. Après plus de trois mois sans visiteurs et une perte annoncée de près de quarante millions d'euros, le musée rouvre aujourd'hui ses portes. "À l'Affiche" lui consacre une édition spéciale pour savoir comment cette institution peut surmonter la crise sanitaire.