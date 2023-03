Le journal des biotechs : Alexia Rieger (BioSenic), Frédéric Gomez (Pharmium Securities)

information fournie par Boursorama • 22/03/2023 à 15:20

Dans ce nouveau numéro du journal des biotechs, Frédéric Gomez, analyste chez Pharmium Securities fait le point sur les dossiers chauds du moment : la faillite de SVB, les résultats attendus bientôt de OSE Immuno dans le syndrome de Sjögren, l'augmentation de capital d'Acticor Biotech et le rachat de Provention Bio par Sanofi.

L'entretien est consacré à Alexia Rieger, responsable des relations investisseurs chez BioSenic. Elle explique les raisons du rapprochement entre Bone Therapeutics et Medsenic, détaille les développements des actifs du groupe, que ce soit en thérapie cellulaire avec ALLOB, ou dans les maladies auto-immunes. Elle revient aussi sur l'horizon financier de la société et sa double cotation à Paris et Bruxelles.

Vidéo sponsorisée pour BioSenic.