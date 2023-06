Le debrief du 8 juin : Paris continue de jouer la montre

information fournie par Boursorama • 08/06/2023 à 18:10

Certes, c'est une légère hausse : +0,27% à la clôture pour le CAC 40 vers les 7.222 points mais ca se passe dans des volumes tellement anecdotiques, 2,3 milliards d'euros échangés, qu'on se demande bien où sont passés les investisseurs. Sauf événement imprévu, il est possible que cette torpeur pré-estivale se poursuive jusqu'à l'annonce des banques centrales en milieu de semaine prochaine.

Ce même faux rythme se retrouve de l'autre côté de l'Atlantique même si à 17h45 les deux indices progressent de +0,3% pour le Dow Jones de +0,9% pour le Nasdaq qui reprend un peu de terrain après sa glissade de 1,29% hier. Des marchés US pas trop impactés par le niveau des inscriptions hebdomadaires au chômage plus élevé qu'attendu. A noter la partie difficile pour GameStop. La plus célèbre des "meme stocks", chouchoute des Wall Street bets recule de 17%. Le distributeur de jeux vidéo a annoncé des résultats trimestriels décevants et le licenciement de son directeur général Matt Furlong.

Valeurs en hausse

Rexel termine sur la plus haute marche du podium sur le SBF 120 devant Verallia. Bank of America a repris sa couverture sur le leader européen de l'emballage en verre avec une recommandation d'achat et un objectif de cours de 43 euros. La banque américaine souligne que le groupe bénéficie de vents porteurs sur le long terme avec la fin des produits plastiques, un marché estimé à 300 milliards de dollars.

Ca roulait aussi pour les Valeo et Forvia. Dans le secteur, on a appris aujourd'hui qu'un autre équipementier auto, le suédo-américain Autoliv allait supprimer 8.000 emplois principalement en Europe. Face au défi de l'inflation, le groupe qu'il travaillait intensément avec ses clients pour obtenir des augmentations de prix et qu'il ne s'arrêterait pas tant qu'il n'aurait pas obtenu une compensation complète et juste. Un message qui pourrait préfigurer de hause de prix pour tout le secteur, ce qui profite aux valeurs françaises.

Sur le CAC 40, Alstom mène le train des hausses devant deux valeurs, encore, du secteur auto : Stellantis et Michelin.

Société Générale (NDR : maison mère de Boursorama) gagne, elle, 1,17%. La banque a signé des accords en vue de la vente de ses filiales au Congo, en Guinée équatoriale, en Mauritanie et au Tchad.

Valeurs en baisse

Ubisoft reste sous pression devant Eramet, Voltalia et Biomerieux

Peu de baisses notables sur le CAC 40, Worldline et Teleperformance signant les plus marquées, respectivement -1,48% et -1,23%

LG (redaction@boursorama.fr)