Le debrief du 26 janvier : le CAC 40 s'offre un vrai rebond de 2,11%

26/01/2022

C'était encore timide hier mais là, la Bourse de Paris s'offre un vrai beau rebond, le CAC 40 clôturant la séance à +2,11% vers les 6982 points et 4,3 milliards d'euros échangés

C'est donc clairement l'optimisme qui domine avec la décision de la Fed sur les taux ce soir. D'ailleurs ça se retrouve aussi sur les indices américains avec un Dow Jones qui gagnait 1% vers les 34.649 points et le Nasdaq qui grimpe de 2,1% vers les 13826 points. Le nasdaq tiré par Microsoft qui grimpe de plus de 4% grâce à des résultats supérieurs aux attentes pour le 2e trimestre de son exercice décalé.

Valeurs en hausse

Et c'est CGG qui carbure toujours tout comme le baril de Brent qui a dépassé la barre des 90 dollars

Imerys aussi se distingue alors que selon Bloomberg, le spécialiste de la valorisation des minéraux songerait à céder son segment matériaux et solutions de haute température.

Et on reparle de Valneva. La biotech a annoncé le début des vaccinations de rappel avec son candidat vaccin inactivé contre la Covid-19 chez les participants adultes de son essai pivot de phase 3.

Seb c'est bien aussi aujourd'hui alors que le groupe a réalisé un chiffre d'affaires d'un peu plus de 8 milliards d'euros en 2021, en croissance de 15,5% à périmètre et changes constants. Fort de ce bon chiffre, Seb a revu à la hausse son estimation de marge opérationnelle d'activité : celle-ci devant atteindre 10% sur l'exercice écoulé, c'était juste "proche de 10 %" auparavant.

Sur le CAC 40, ce sont les valeurs de l'auto qui avaient un tigre dans le moteur à l'image de Renault et Stellantis.

Valeurs en baisse

Orpea est toujours dans la tourmente : -21% aujourd'hui. Son directeur général Jean-Christophe Romersi a de nouveau contesté hier sur BFM TV les accusations de négligence contenues dans le livre-enquête "Les Fossoyeurs" mais le gouvernement veut désormais faire la lumière sur le dossier et évoque des sanctions en cas de faits avérés... Korian fait office de dommage collatéral et recule de 5,75%

McPhy Energy était sous pression. Le spécialiste des équipements de production et distribution d'hydrogène a annoncé un chiffre d'affaires 2021 de 13,1 millions d'euros, en repli de 4,4%. Le groupe devrait par ailleurs afficher une perte d'exploitation de 25 millions d'euros sur l'exercice écoulé.

Biomérieux complète ce trio de plus forts replis

Seule une valeur du CAC 40 est dans le rouge et de peu Dassault Systèmes : -0,06%.

