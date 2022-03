Le debrief du 18 mars : le CAC 40 clôt une belle semaine de hausse

information fournie par Boursorama • 18/03/2022 à 17:50

Le CAC 40 a fait une belle courbe en V en cette dernière journée de la semaine. Il a creusé ses pertes tout au long de la matinée avant de reprendre du terrain pour finir en hausse, modeste certes, mais hausse tout de même +0,12% vers les 6620 points et 8,8 milliards d'euros échangés. De gros volumes, normaux en cette journée des « quatre des quatre sorcières" où options sur indices, options sur actions, futures indices et actions arrivent simultanément à expiration. Sur la semaine, l'indice aura 5,75%, meilleure performance hebdo depuis 15 mois.

Outre-Atlantique, on a une évolution plus contrastée avec un Dow Jones en repli de 0,13% à 17h45 vers les 34.436 points alors que le Nasdaq entame lui une 4e séance dans le vert : +1,12% vers les 13.766 points, une semaine où si la tendance ne s'inverse pas l'indice des valeurs technos aura progressé de plus de 7% !

Valeurs en hausse

On retrouve des valeurs défensives à l'image de Biomérieux alors que le groupe a reçu une autorisation de la FDA pour son nouveau système de spectrométrie de masse. Eurofins Scientific aussi s'apprécie...

Ca décolle également pour ADP : HSBC a relevé son objectif de cours de 80 à 100 euros ce qui reste malgré tout bien en dessous du cours actuel à plus de 132 euros

Soitec prend 3,86% et Atos signe une 3e séance de nette progression. Hier, on avait appris que, selon BFM Business, Airbus s'intéressait à la division de cybersécurité du groupe.

Sur le CAC 40, Alstom et STMicro arrivent juste derrière Eurofins

Valeurs en baisse

Getlink est lanterne rouge du SBF 120 : l'exploitant du tunnel sous la manche envisage d'acheter des trains à grande vitesse pour les louer à des compagnies ferroviaires désireuses de desservir l'Angleterre, en concurrence avec Eurostar

Mauvaise audience en Bourse aussi pour TF1. L'Autorité française de la concurrence a annoncé qu'elle allait ouvrir une phase d'examen approfondi au sujet du projet de fusion entre TF1 et M6 (qui perd 1,95%). Des analyses supplémentaires qui vont reporter sa décision sur ce projet de rapprochement à l'automne prochain.

Sur le CAC 40, c'est Arcelormittal qui plie le plus devant Sanofi et Société Générale.

