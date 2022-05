Le debrief Bourse du 9 mai : encore un début de semaine difficile pour le CAC 40

information fournie par Boursorama • 09/05/2022 à 18:20

Bon le CAC 40 est en train de prendre la mauvaise habitude d'avoir des entames de semaine difficiles et ce lundi ne fait pas exception. L'indice français termine sur une chute sévère de 2,75% vers les 6086 points et 3,8 milliards d'euros échangés. Les ingrédients de ce cocktail inquiet sont les mêmes : resserrement monétaire, la hausse des taux longs alors que le rendement des emprunts d'Etat à dix ans grimpe de part et d'autre de l'Atlantique : 3,17% aux Etats-Unis, 1,18% en Allemagne... Et enfin le durcissement des restrictions sanitaires en Chine qui ne démord pas de sa politique 0 covid quand ses exportations ont augmenté de 3,9% sur un an en avril, leur rythme le plus faible depuis juin 2020... Pas gai tout ça

Et puis ce n'est pas la peine d'aller chercher du réconfort outre-Atlantique parce que c'est la même ambiance : -1,8% pour le Dow Jones à 17h45 vers les 32.310 points et -3,5% pour le Nasdaq vers les 11.716 points, la hausse des taux fait logiquement souffrir les valeurs technologiques.

Valeurs en hausse

A commencer par Bolloré en tête du SBF 120

Euroapi arrive non loin derrière : pour sa 2e séance de Bourse, l'ex-filiale de principes actifs pharmaceutiques de Sanofi grimpe de 2,1%

Alstom aussi tire son épingle du jeu grâce à l'annonce d'un gros contrat. L'équipementier ferroviaire va fournir des trains à la société de services de transport SFBW en Allemagne, pour une valeur maximale de 2,5 milliards d'euros.

Sur le CAC 40 on retrouve aussi des valeurs défensives à l'image d'Orange et d'Eurofins Scientific mais elles ne sont que 5 dans le vert sur l'indice, Unibail-Rodamco Westfield complétant ce groupe de peu (+0,09%).

Enfin sur le SRD, Adocia se distingue (+4,55%). La biotech a annoncé lundi le lancement d'un essai de phase III sur son insuline ultra-rapide, en partenariat avec le chinois Tonghua Dongbao.

Valeurs en baisse

Prises de bénéfices marquées sur Ubisoft, objet d'une poussée spéculative récente. On a appris aujourd'hui que La société The Capital Group Companies détient désormais 5,03% du capital et 4,58% des droits de vote de l'éditeur de jeux vidéo. L'éditeur publiera ses résultats annuels mercredi après Bourse.

Après une séance de rebond, CGG reste sous pression dans la foulée de sa publication décevante du premier trimestre et un prix du Brent qui repart en baisse de près de 6% à moins de 107 dollars le baril. Ca plie d'ailleurs aussi pour TotalEnergies

Et ca tangue aussi pour McyPhy Energy et Eramet

Sur le CAC 40 ce sont les valeurs techno qui sont à la peine à l'image de Dassault Systèmes, Worldline ou encore STMicroelectronics.

LG (redaction@boursorama.fr)