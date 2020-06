Le debrief Bourse du 9 juin : nouvelle séance de baisse pour le CAC 40

Boursorama • 09/06/2020 à 18:26

La correction s'est poursuivie et même intensifié aujourd'hui à Paris. Le CAC 40 recule de 1,55% vers les 5095 points et 5,7 milliards d'euros échangés. Les prévisions économiques ont de quoi faire déchanter les investisseurs. Selon la Banque de France, le PIB devrait reculer de l'ordre de 10% cette année avant de rebondir de 7% en 2021. Ce n'est qu'à la mi-2022 que l'économie française devrait retrouver son niveau de fin 2019.

En attendant la Fed mercredi, les marchés américains aussi marquent le pas, en tout cas le Dow Jones qui se replie de près de 1% vers 17h50 alors que le Nasdaq progresse encore mais timidement : +0,17%. Les compagnies aériennes piquent du nez à l'image de United Airlines (-8%) tous comme les croisiéristes.

Valeurs en baisse

On commence donc par les baisses à la Bourse de Paris et c'est là aussi, le gros trou d'air pour le secteur aérien malgré l'annonce par le ministre de l'Économie Bruno Le Maire d'un plan de soutien de 15 milliards d'euros pour soutenir la filière. Oui mais cette somme intègre les 7 milliards d'aide déjà accordés à Air France-KLM, alors que la presse évoquait hier un montant de 10 milliards hors Air France. Résultat, la compagnie aérienne signe le plus fort repli du SBF 120, Airbus cède 7,6%, Safran 4,7% et, sur le SRD, c'est Latécoère qui recule de 15,2%% et Lisi de 8%

En baisse aussi, TechnipFMC et Société Générale. La banque met fin à six séances de hausse consécutives. En cause notamment, le Comité européen de surveillance des risques systémiques qui recommande que le moratoire sur le versement de dividendes par les banques de la zone euro soit prolongé jusqu'au moins la fin de l'année. Crédit Agricole et BNP Paribas sont également pénalisés.

Valeurs en hausse

Le secteur de la santé sous toutes ses formes se distingue : Stedim sartorius biotech se reprend après deux séances de chute marquée.

Derrière, on retrouve le spécialiste de la santé animale Virbac. Biomérieux et Eurofins Scientific sont également bien orientés

Sur le CAC 40, c'est Dassault Système qui domine les progressions avec un petit +1,02%

A noter aussi sur le SRD, la reprise de cotation en fanfare pour Artmarket : +73,6% en une séance !

Erytech prend de son côté 19%. La biotech a communiqué des résultats préliminaires encourageants sur son candidat médicament eryaspase en traitement de seconde ligne de la leucémie aiguë lymphoblastique.

LG (redaction@boursorama.fr)