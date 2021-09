Le debrief Bourse du 8 septembre : nouveau repli à la Bourse de Paris

information fournie par Boursorama • 08/09/2021 à 18:12

Le CAC 40 signe une 2e séance de repli consécutive et finit la journée à -0,85% vers les 6.669 points et 3,25 milliards d'euros échangés sur la séance. On reste aussi prudent à Paris dans l'attente de la réunion de la BCE demain.

Même tonalité à Wall Street à 17h45 avec là aussi des indices dans le rouge : un Dow Jones qui recule de 0,2% à 35.024 points et un Nasdaq à -0,7% vers les 15.261 points. Les investisseurs guettent le rapport économique de la Fed, le fameux Livre Beige, qui devrait livrer des indications sur l'impact du variant Delta sur l'activité.

Valeurs en baisse

Sur le SBF 120, on obtient un trio composé de Nexans, TechnipFMC et Klépierre

Sur le CAC 40, c'est Stellantis qui a passé la marche arrière. Le chinois Dongfeng Motor a cédé 1,15% du constructeur pour un peu plus de 600 millions d'euros, au prix de 16,65 euros par action, soit une décote de 2,6% par rapport au cours de clôture d'hier soir.

Derrière la pilule a du mal à passer pour Sanofi : Le géant pharmaceutique a conclu un accord pour l'acquisition de la biotech américaine Kadmon, sépcialisée dans la transplantation. Le tout pour 1,9 milliard de dollars. Acquisition qu'il va financer avec sa trésorerie disponible.

Enfin sur le SRD, c'est Interparfums qui n'était pas en odeur de sainteté. Le groupe table sur une marge opérationnelle «autour de 15%» sur l'ensemble de cette année contre 24,7% au premier semestre, une baisse qu'il explique par l'augmentation des dépenses de marketing et de publicité et de nouveaux investissements. Oddo BHF a dégradé le titre de «surperformance» à «neutre» dans la foulée...

Valeurs en hausse

Les investisseurs regardaient avec attention TF1 et M6 alors que le projet de fusion entre les deux chaines a été jugé «naturel» et «compréhensible» par le président du conseil supérieur de l'audiovisuel. Le CSA qui doit rendre son avis sur le projet de fusion entre TF1 et M6 en début d'année prochaine.

Solutions 30 profite de l'annonce d'un contrat puisqu'il a été choisi par Open Dutch Fiber comme l'un de ses principaux partenaires pour déployer son réseau très haut débit aux Pays-Bas

Sur le CAC 40, c'est Engie qui avait de l'énergie. Le groupe profite des marques d'intérêt pour sa filiale Equans, la dernière provenant de Bouygues. Selon Reuters, Engie a reçu sept offres et une short list devrait être arrêtée fin septembre.

