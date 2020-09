Le debrief Bourse du 8 septembre : le CAC 40 replonge avec le Nasdaq

Boursorama • 08/09/2020 à 18:21

Le CAC 40 est reparti dans le rouge aujourd'hui. Il clôture à -1,59% vers les 4.974 points. Il a toutefois réduit ses pertes en fin de journée alors qu'il a lâché jusqu'à 2,3% en séance.

L'indice français a une nouvelle fois été entraîné en territoire négatif par la poursuite de la correction sur le marché américain et notamment sur le Nasdaq.

Le week end de trois jours n'est pas venu calmer les velléités baissières de l'indice des valeurs de technologies US qui cède 2,7% à 17h45, essayant de tenir le seuil des 11.000 points. Le Dow Jones cède, lui, 1,75%.

Parmi les valeurs, citons Tesla qui abandonne 15% : les investisseurs ont été déçu d'apprendre que le constructeur de voitures électriques n'intégrerait pas l'indice S&P 500, comme ils s'y attendaient. En revanche, Nikola bondit de 39% après l'annonce par General Motors d'une prise de participation de 11%, dans le constructeur de véhicules utilitaires hydrogènes / électriques.

Valeurs en baisse

Les valeurs pétrolières broient du noir avec le repli du baril de Brent sous les 40 dollars : TechnipFMC, CGG ou encore Total sont pénalisées

EDF a aussi été privé de lumière. Le groupe d'énergie a annoncé le lancement d'une émission d'obligations convertibles pour un montant maximal de 2,4 milliards d'euros. Par ailleurs, il a fait état d'une diminution de 17,6% sur un an de sa production d'électricité nucléaire en août.

Airbus, Société Générale sont à nouveau attaqués sur le CAC 40

Le coup de frein le plus spectaculaire est celui d'Europcar sur le SRD. Le groupe de location abandonne plus de 40% après l'annonce de l'ouverture de discussions en vue d'une restructuration de sa dette.

Ca coince aussi pour Innate Pharma (-32%). La biotech a publié une perte nette de 10,3 millions d'euros au premier semestre 2020, contre un bénéfice de 13,2 millions un an auparavant, avec un résultat opérationnel passé de +9,5 à -8,3 millions. En cause la baisse marquée des produits opérationnels, en raison de moindres revenus des accords de collaboration et de licence.

Valeurs en hausse

N'espérez rien trouver au-dessus de +2% sur le SBF 120. En tête de l'indice, on retrouve M6

Les équipementier autos restent bien orientés à l'image de Plastic Omnium, Valeo et Faurecia

Seules trois valeurs du CAC terminent en territoire positif : Carrefour, Peugeot et Sanofi.

