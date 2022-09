Le debrief Bourse du 7 septembre : le CAC 40 au point mort avant la BCE

information fournie par Boursorama • 07/09/2022 à 18:02

Alors on navigue vraiment à vue sur le CAC 40 en ce moment, en attendant la BCE demain. L'indice a passé le plus clair de la journée dans le rouge avant de remonter avec l'ouverture de Wall Street et de finir au point mort +0,02% vers les 6.106 points et des volumes qui restent anémiques : 2,7 milliards d'euros échangés

Aux Etats-Unis, c'est la hausse qui domine portée notamment par la réduction du déficit commercial en juillet dernier, même s'il ressort un peu plus haut qu'attendu. A 17h45, le Dow Jones grimpe de 0,8% vers les 31.384 points et le Nasdaq est à +0,9% vers les 11.651 points et va peut-être échapper à une 8e séance d'affilée dans le rouge...

Valeurs en hausse

Engie termine en tête du SBF 120 alors que la Commission européenne proposerait, selon plusieurs agences de presse, de plafonner les prix à 200 euros le mégawattheure pour l'électricité produite hors centrales à gaz. Elle préconiserait aussi une « contribution de solidarité » des compagnies pétrolières et gazières.

Ca roule aussi pour les équipementiers auto Faurecia et Valeo qui digèrent la baisse de lundi

Sur le SBF 120 Verallia est également bien orienté alors que sur le CAC 40 on retrouve Kering et Renault derrière Engie

A noter aussi la belle hausse d'Adocia sur le SRD (+10,3%). La biotech a annoncé la réussite d'une première preuve de concept préclinique dans le cadre d'un essai portant sur le traitement du diabète de type 1 par thérapie cellulaire.

Valeurs en baisse

C'est Ubisoft qui arrive largement en tête des baisses après l'annonce d'un accord sur la montée de Tencent, à hauteur de 49,9% de Guillemot Brothers Limited, la holding familiale, premier actionnaire du l'éditeur de jeux vidéo. Le géant chinois pourra également monter jusqu'à 9,99% d'ubisoft, mais ne pourra pas aller au-delà avant huit ans. De quoi faire perdre son aspect spéculatif au dossier d'où le mouvement du jour : -17% tout de même.

Le secteur pétrolier reste aussi sous pression. Lesté par les craintes sur les perspectives économiques, le baril de Brent perd 3% et repasse sous les 90 dollars et entraine dans sa chute Vallourec, CGG, Technip Energies, GTT, TotalEnergies

Sur le CAC 40 : Carrefour, Thales et Airbus sont également mal orientés.

