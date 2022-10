Le debrief Bourse du 7 octobre : le CAC 40 vire au rouge après l’emploi américain

information fournie par Boursorama • 07/10/2022 à 18:10

Après avoir fait du surplace, la Bourse de Paris a basculé dans le rouge. En cause, la publication des derniers chiffres de l'emploi qui montrent la résistance de l'économie américaine et qui est surtout supérieure aux attentes des marchés. Une information qui confirme qu'il y a peu de chances que la Fed dévie de sa politique de resserrement monétaire.

Bref, le CAC 40 termine la séance sur une baisse de 1,17% vers les 5866 points.

Du côté des valeurs,

Renault s'offre de loin la meilleure performance du CAC 40 + 4,91%, après le relèvement de la recommandation d'Oddo BHF à "surperformance". Le broker a également porté son objectif de cours de 35 à 55 euros.

TotalEnergies monte de 2,59% alors que le baril de Brent progresse de plus de 9% sur la semaine. Le titre affiche sa meilleure performance hebdomadaire depuis mars après la décision de l'Opep+ de réduire sa production de 2 millions de barils par jour.

En hausse également Carrefour et Worldline qui gagnent respectivement 1,95% et 2%.

A contrario, STMicroelectronics est pénalisé par l'annonce de Samsung Electronics. Ce dernier accuse le premier recul de ses bénéfices depuis la fin 2019. Le titre lâche 5,3%.

Les nouvelles anticipations de hausse de taux pénalisent Dassault Systèmes qui accuse la plus forte baisse : -6,53%.

On passe maintenant au SBF 120 où McPhy Energy se reprend et avance de presque 10%. Les parapétrolières sont également bien orientées. A l'inverse, la mauvaise passe se poursuit pour Nexity. Le marché continue de sanctionner le promoteur immobilier qui a présenté la semaine dernière ses objectifs pour 2026.

Enfin on termine par les marchés américains. Les investisseurs tentent d'évaluer l'impact de la hausse plus importante que prévu de l'emploi américain. Au moment de la clôture parisienne, les trois indices de la Bourse de New York évoluaient en territoire négatif.