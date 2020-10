Le debrief Bourse du 7 octobre : déstabilisé par Trump, le CAC 40 finit en baisse

Boursorama • 07/10/2020 à 18:38

Ca faisait longtemps qu'un tweet de Donald Trump n'était pas venu animer la séance. A peine sorti de l'hôpital, le président américain a expliqué qu'il avait donné instructions à ses équipes de stopper les discussions sur un plan de relance du Congrès jusqu'à après les élections. De quoi doucher les marchés qui espéraient un accord imminent sur le sujet.

Mais ensuite, le président américain a appelé ce même Congrès à voter rapidement un plan de soutien de 25 milliards de dollars pour le secteur aérien, 135 milliards de dollars d'aides aux petites entreprises et des chèques de 1.200 dollars aux ménages américains.

De quoi faire repartir Wall Street mais pas enrayer la tendance baissière à Paris. Le CAC 40 finit la journée sur un repli de 0,27% à 4.882 points, tout pile.

Aux Etats-Unis, c'est mieux avec un Dow Jones en progression de 1,58% vers les 28.212 points et un Nasdaq en hausse de 1,46% vers les 11.318 points à 17h45.

On aura à 20 heures les «minutes» du dernier comité de politique monétaire de la Fed des 15 et 16 septembre. De quoi en savoir plus peut-être sur sa position concernant les achats d'actifs.

Valeurs en hausse

Lagardère est toujours porté par la spéculation et la bataille entre Vincent Bolloré et Bernard Arnaud

Tarkett grimpe encore de 4,87% ce qui porte sa progression à 26% sur un mois devant

Sur le CAC 40, c'est Publicis Groupe qui affiche la meilleure hausse devant Renault, Engie et Société Générale qui signe une 3e séance dans le vert

Valeurs en baisse

C'est le spécialiste de la valorisation des minéraux Imerys qui est lanterne rouge du SBF 120. Selon Investir, Oddo BHF anticipe une baisse de 36% du bénéfice du groupe au troisième trimestre en raison de la faiblesse de ses marchés finaux dans la sidérurgie, l'automobile et le papier.

Derrière, on retrouve deux valeurs liées au pétrole - Rubis et Vallourec - devant une foncière, Mercialys

Sur le CAC 40, les valeurs de l'aéronautique défense étaient attaquées à l'image de Thales, Airbus et Safran. L'équipementier aéronautique a réalisé une émission obligataire d'environ 200 millions d'euros et destinée à des investisseurs qualifiés

Ca recule aussi pour Axa : -1,4%. Citigroup a abaissé son objectif de cours sur le titre de l'assureur de 16,70 à 14,06 euros.

LG (redaction@boursorama.fr)