Le debrief Bourse du 6 juin : le CAC 40 arrache un modeste rebond

information fournie par Boursorama • 06/06/2023 à 18:25

On l'a vraiment obtenu à l'arraché ce rebond. Dans le rouge une bonne partie de la journée, le CAC 40 a repris de l'élan en milieu d'après-midi pour finir la séance à +0,11%, à 7.209 points tout pile et des volumes toujours aussi déprimés : 2,5 mlliards d'euros seulement.

Il faut dire que l'actualité du jour est réduite à la portion congrue de part et d'autre de l'Atlantique et ce n'est pas l'enthousiasme fou non plus sur les marchés américains. A 17h45, on a un Dow Jones en baisse symbolique de 0,1% et un Nasdaq à +0,2%. A noter la chute de près de 14% de Coinbase alors que la SEC, le gendarme de la Bourse américaine, accuse la société d'avoir exploité sa plateforme d'échange de crypto-actifs en tant que bourse nationale de valeurs mobilières, courtier et agence de compensation non enregistrés.

Valeurs en hausse

Pas vraiment d'explication fondamentale aux mouvements du jour : Antin Infrastructures Partners est en tête du SBF 120 devant Publicis Groupe qui, pour rappel, a annoncé hier soir le rachat de Corra, une agence américaine qui aide les marques et les organisations à prendre des décisions judicieuses dans l'ensemble de leur écosystème de commerce numérique.

Casino rebondit mais cède toujours près de 50% depuis le début de l'année. Rallye de son côté cède encore 10%.

A noter aussi la hausse de Biocorp : +15,7%. Novo Nordisk est entré en négociations exclusives avec Bio Jag, actionnaire principal de la medtech tricolore, en vue de l'achat de la totalité de sa participation dans Biocorp, représentant 45,3% du capital social et 62,19% des droits de vote théoriques de Biocorp, au prix de 35 euros par action.

Valeurs en baisse

Là aussi peu de mouvements notables : Bic, Coface, et Elior constituent le trio de tête des replis du SBF 120 mais avec un baisse maximum de 2,17%.

Enfin, plus forte hausse du CAC 40 hier, Orange en est la plus forte baisse aujourd'hui devant TotalEnergies alors que le Brent est en léger repli.

LG (redaction@boursorama.fr)