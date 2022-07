Le debrief Bourse du 6 juillet : le CAC 40 rebondit

information fournie par Boursorama • 07/07/2022 à 09:45

Après le décrochage de la veille, la Bourse de Paris rebondit.

Rien de nouveau toutefois les marchés attendent la publication du compte rendu de la dernière réunion de la Fed.

Le CAC 40 termine la séance sur une hausse de 2,03% vers les 5912 points dans un volume d'échanges de 3,5 milliards d'euros.

Du côté des valeurs,

Le luxe s'offre un rebond essentiellement technique avec Hermès qui est en tête de l'indice : +5,05% et l'Oréal qui suit avec une hausse de 4,92%.

Eurofins est également en hausse avec une progression de presque 5%.

Alstom est aussi à l'honneur après avoir remporté un contrat de fourniture de rames et de système de signalisation en Inde d'un montant de 387 millions d'euros. Le titre progresse de 4,8%.

A l'inverse, le secteur de l'énergie continue de décrocher dans le sillage des cours du pétrole. Il faut dire que le marché anticipe une récession. TotalEnergies recule de 2,9%, plus forte baisse de l'indice.

A la peine aussi Engie et ArcelorMittal qui reculent respectivement de 1,61% et de 1,05%.

Sur le SBF 120, Atos progresse de presque 10% alors que Bank of America a porté sa participation à 7,77% du capital et des droits de vote, selon un document transmis à l'AMF.

Toujours sur l'indice large, EDF est très volatile sur cette séance et gagne finalement presque 15% alors que l'Etat français confirme qu'il souhaite nationaliser le groupe.

A contrario, Valneva est pénalisé par des prises de bénéfices.

Faurecia de son côté abandonne 6% pénalisé par l'abaissement de la recommandation de Barclays à "sous-pondérer".

Enfin outre-Atlantique, la Bourse de New York est peu inspirée. A la clôture parisienne, les trois indices évoluaient légèrement en baisse…