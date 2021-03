Le debrief Bourse du 5 mars : la Bourse de Paris achève une semaine agitée

Boursorama • 05/03/2021 à 18:45

Le marché s'est brièvement retourné à la hausse dans l'après-midi avant de rebasculer dans le rouge.

Les chiffres du chômage américain pour février, meilleurs que prévu, ont en effet permis quelques instants une incursion dans le vert. Insuffisant toutefois pour panser la déception d'hier après la prise de parole du président de la Fed qui juge la remontée des taux longs peu inquiétante pour l'heure.

Le CAC 40 termine la séance sur une baisse de 0,82% vers les 5782 points mais la semaine reste toutefois positive.

Du côté des valeurs,

Veolia a basculé dans les derniers échanges en tête de l'indice : + 1,89%

Total renoue avec des niveaux plus vus en Bourse depuis plus d'un an. Porté évidemment par la remontée des cours du pétrole au plus haut depuis début 2020. La progression du titre de 1% environ permet à l'indice de résister.

A la hausse également, le secteur bancaire qui profite de la remontée des rendements obligataires, un facteur clé de leur rentabilité. Crédit Agricole gagne +0,87%.

A l'inverse, le secteur de l'aéronautique est en repli. Airbus qui avait bien rebondi lundi lâche presque 5%. Thalès recule de plus de 4%.

Semaine difficile également qui s'achève pour le segment technologique. ST Micro perd 10% environ depuis une semaine.

Sur le SBF 120, ce sont encore les parapétrolières qui sont à l'honneur, Technip Energies profite de la bonne orientation des prix du pétrole.

CGG bénéficie de surcroît d'une note de Portzamparc qui relève sa recommandation à "acheter" contre "conserver" avec un objectif de cours à 1,35 euro.

McPhy Energy repart également à la hausse. Le titre a souffert cette semaine pénalisé par son statut de valeur de croissance. Le groupe publiera mardi ses résultats annuels.

En revanche, Air France-KLM recule, tout comme Neoen et Verallia

Enfin, outre-Atlantique, les chiffres du chômage ont d'abord été salués avec une Bourse de New York dans le vert. Mais le rebond n'a finalement pas tenu ... et les trois indices s'enfonçaient dans le rouge au moment de la clôture parisienne.