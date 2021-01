Le debrief Bourse du 5 janvier : le CAC 40 limite son recul en fin de séance

Boursorama • 05/01/2021 à 18:14

Sans trop de surprise, c'est la baisse qui l'a emporté aujourd'hui à Paris, dans la foulée de la contre-performance de Wall Street hier, même si le CAC 40 a limité son repli en fin de séance terminant à -0,44% vers les 5565 points et un peu plus de 3 milliards d'euros échangés. Des volumes encore limités, donc.

Sur les marchés américains, le rebond, lui, est timide. A 17h45, +0,1% pour le Dow Jones vers les 30.263 points et +0,5% pour le Nasdaq vers les 12.764 points et des regards braqués sur l'élection sénatoriale qui se déroule dans l'Etat de Georgie et qui déterminera les marges de manoeuvre de Joe Biden pour mener à bien sa politique de relance.

Valeurs en hausse

On commence plutôt on recommence sur le SBF 120 avec Solutions 30 qui poursuit son rebond.

Les parapétrolières se distinguent aussi à l'image de TechnipFMC, Vallourec, portées par l'augmentation de 4% du prix du Brent autour de 52,60 dollars le baril. L'Opep+, qui n'est pas parvenue hier à un consensus, a remis à aujourd'hui sa décision sur l'évolution de la production de brut pour le mois prochain mais il se murmure que les coupes de production pourraient être maintenues. GTT, Schlumberger et Total sont également bien orientés

Sur le CAC 40, c'est Carrefour qui signe la plus forte hausse

A noter enfin sur le SRD, la belle progression de Metabolic Explorer (+15%) et d'Innate Pharma (+5,09%) alors que dans le cadre de son accod avec la biotech Sanofi a va faire progresser un "anticorps multispécifique", d'innate vers les études précliniques. La décision a déclenché un paiement d'étape de 7 millions d'euros de Sanofi à Innate.

Valeurs en baisse

JCDecaux est lanterne rouge du SBF 120 avec un repli de 3,4% devant Getlink, Teleperformance et Verrallia.

Et puis sur le CAC 40 derrière Teleperformance, viennent Michelin, Pernod Ricard et Vinci avec des baisses de l'ordre de 2%.

LG (redaction@boursorama.fr)