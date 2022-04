Le debrief Bourse du 5 avril : le CAC 40 secoué par les nouvelles sanctions contre la Russie

information fournie par Boursorama • 05/04/2022 à 18:20

Le CAC 40 a accusé le coup aujourd'hui. L'indice français finit en repli de 1,28% vers les 6.646 points, cédant plus de terrain que ses comparables européens. La situation reste compliquée à cinq jours d'un scrutin présidentiel pour lequel les derniers sondages montrent un écart qui se réduit entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen dans l'hypothèse d'un second tour entre les deux candidats.

Autre sujet de préoccupation : la guerre en Ukraine alors que les Etats-Unis et l'Union européenne vont mettre en place de nouvelles sanctions à l'encontre de Moscou en réaction aux accusations de massacres dans la ville de Boutcha: interdiction des banques russes d'opérer en Europe, embargo sur le charbon et le bois russe, interdiction faite par le Trésor américain aux entreprises russes d'honorer leur dette en dollars détenus dans des banques américaines. De quoi faire remonter le degré de stress des marchés.

Aux Etats-Unis, ça se replie donc aussi mais moins pour le Dow Jones qui cède 0,15% à 17h45 vers les 34.880 points alors que le Nasdaq pénalisé lui par la tension sur les taux cède 1,46% vers les 14.320 points. A noter la progression de 5,3% de Twitter après +27% hier au lendemain de l'annonce d'une prise de participation à hauteur de 9,2% d'Elon Musk, qui devient de fait le premier actionnaire du réseau social.

Valeurs en hausse

Sans surprise, c'est le retour des valeurs défensives Sanofi, Eurofins Scientific Sartorius Stedim ou encore Ipsen.

Le producteur d'énergies renouvelables Neoen termine lui en tête du SBF 120.

Ça va bien aussi pour les valeurs de vins et spiritueux Rémy Cointreau et Pernod Ricard.

A noter enfin la hausse de près de 130% dans de très gros volumes de Medesis. La biotech a publié un communiqué dans lequel elle fait part de son souhait d'accélérer le développement de ses produits antinucléaires destinés au traitement de larges populations contaminées ou irradiées après un accident nucléaire civil ou militaire. Une annonce forcément écoutée d'une oreille attentive par les investisseurs à un moment où la Russie n'hésite pas à brandir la menace de l'arme nucléaire.

Valeurs en baisse

Sans surprise, c'est une nouvelle fois pied sur le frein pour le secteur auto : Faurecia, Renault, Plastic Omnium.

Les bancaires sont sous pression à l'image de Société Générale et Crédit Agricole.

Repli également de STMIcro sur le CAC 40 alors que Bruxelles devrait instaurer une interdiction d'exportation de semi-conducteurs vers la Russie.

Orpéa enfin recule de 6% : le gouvernement a finalement publié aujourd'hui le rapport d'enquête administrative qu'il a commandé en février. Un rapport qui pointe du doigt de graves dysfonctionnements au sein du spécialiste de la dépendance.

