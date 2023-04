Le debrief Bourse du 4 avril : pas de 7e séance de hausse pour le CAC 40 !

information fournie par Boursorama • 04/04/2023 à 18:10

On y a cru jusqu'à la fin que le CAC 40 allait s'offrir une 7e séance de hausse pour revenir proche de ses plus-hauts. Mais l'indice qui perdait du terrain depus la mi-journée a calé en toute fin de séance pour finir sur un repli symbolique de 0,01% vers les 7.345 points, lesté par Wall Street. Les volumes restent limités, mais c'est la tendance actuelle : 3,2 milliards d'euros échangés sur la séance.

Je le disais, ca baisse aussi à Wall Street, tant pour le Dow Jones que pour le Nasdaq à 17h45 : -0,6% vers les 33.395 points pour le premier -0,46% vers les 12.133 points pour le second ! A noter le repli de plus de 22% pour AMC, ce "meme stock" valeur chouchou des investisseurs individuels a déclaré avoir accepté de régler un litige et de procéder à la conversion de ses actions privilégiées en actions ordinaires. Après sa flambée d'hier, le Brent marquait le pas, à un peu moins de 84,50 dollars le baril.

Valeurs en hausse

C'est SES Imagotag qui se distingue et finit en tête du SBF 120 devant Interparfums, Elior et Virbac.

Sur le CAC 40, décidément, le luxe continue de briller : Hermès domine les progressions et s'offre même un nouveau plus-haut historique en séance à 1902,80 euros. Le titre progresse de plus de 30% depuis le début de l'année. Danone, Telepeformance et Michelin suivent derrière. Le fabricant de pneus est le chouchou d'UBS, recommandé à l'achat avec un objectif de cours relevé de 35 à 36 euros.

Valeurs en baisse

Alstom marque le pas et termine dernier wagon du SBF 120 après, il est vrai, six séances de progression.

M6, OVH Cloud et Casino sont également à la peine avec des replis de plus de 4%.

Sur le CAC 40, en plus d'Alstom Arcelormittal, et Eurofins complètent le trio des plus fortes baisses

LG (redaction@boursorama.fr)