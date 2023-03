Le debrief Bourse du 31 mars : cinq sur cinq pour la Bourse de Paris

information fournie par Boursorama • 31/03/2023 à 17:33

Et voilà une belle semaine de rebond à la Bourse de Paris. Les nouvelles rassurantes sur le terrain de l'inflation en zone euro et l'accalmie sur le secteur bancaire redonnent confiance aux investisseurs dans les actifs à risques.

Le CAC 40 termine la séance sur une hausse de 0,81% vers les 7322 points dans un volume d'échanges de 4,1 milliards d'euros soit un peu plus élevé que d'habitude. Le premier trimestre s'achève sur une progression de plus de 13% depuis le début de l'année.

Du côté des valeurs,

Le segment de la consommation est recherché. Carrefour prend 2,03%. Le titre est boosté par le bond du géant suédois H&M en Bourse hier. Un bon de 16% quand même porté par les bons résultats du groupe.

La tech se porte bien également avec Worldline plus forte hausse de l'indice qui avance de 2,19% et Dassault Systèmes qui progresse de 1,6%.

A noter que Hermès et LVMH sont sur des records historiques. LVMH clôture ce soir sur une hausse de 2,10%.

A l'inverse, Eurofins Scientific se replie de 1,28%, plus forte baisse de l'indice. Publicis ferme également la marche : -1,10%.

On passe maintenant au SBF 120,

Air France-KLM progresse de 4,2% soutenu par une recommandation de Deutsche Bank. Dans une note consacrée au secteur aérien européen, le bureau de recherche relève son opinion de « neutre » à « achat » sur le groupe et rehausse son cours cible de 1,75 euro à 2,30 euros.

Pendant ce temps, Sartorius Stedim Biotech dévisse après l'annonce par la biopharma d'un accord en vue du rachat de Polyplus spécialisé dans les thérapies cellulaires et géniques, auprès d'investisseurs privés pour environ 2,4 milliards d'euros.

Enfin on termine par les marchés US. La Bourse de New York a ouvert en hausse après que des données ont montré un ralentissement de l'inflation aux Etats-Unis en février, ce qui soutient les espoirs d'une politique monétaire plus souple en matière de taux d'intérêt.

